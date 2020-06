INE aplaza fecha para dar ‘luz verde’ a nuevos partidos políticos

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que, por unanimidad, el órgano independiente decidió aplazar la fecha para avalar a los nuevos partidos políticos en México, que contendrán en el 2021.

El órgano electoral confirmó que será hasta septiembre y no hasta el 1 de julio del 2020 , cuando se realice el registro de las nuevas instituciones. Cabe destacar que 7 organizaciones buscan establecerse como nuevos partidos.

Solo habría una forma que podríamos utilizar para que los nuevos partidos se establezcan para la fecha antes acordad. Pero este método consiste en aprobar las instituciones de forma automática. Esto no va a pasar. El INE no regalará licencias de partido sin una revisión. No vamos a permitir ningún tipo de simulaciones", expresó Lorenzo Córdova.