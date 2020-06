AMLO sobre protestas: "No coman ansias, si el pueblo no me quiere me voy"

Cancún, Quintana Roo.- Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República Mexicana, habló sobre las recientes manifestaciones en su contra y pidió a sus adversarios no comer ansias, asegurando que en el 2022 se realizará la revocación de mandato, donde el pueblo votará para que siga en su cargo o abandone la presidencia.

El mandatario de México emitió un mensaje por medio de sus redes sociales y desde Cancún, Quintana Roo, donde el presidente retomará sus giras presidenciales.

No coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. La gente votará si quiere que regrese el conservadurismo y la corrupción. A la fuerza nada", expresó López Obrador.