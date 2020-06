Políticos y exfuncionarios no creen en los datos del Gobierno Federal

Ciudad de México.- Tanto legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), como exsecretarios de Salud en administraciones pasadas, criticaron la credibilidad de la información que brinda a diario el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el COVID-19 en México.

Senadores del grupo parlamentario del PAN, entre los que destacó el legislador sonorense, Damián Zepeda, así como Kenia López Rabadán, Nadia Navarro y Xóchitl Gálvez, aseguraron que el Gobierno de México continúa mintiendo a los mexicanos sobre el panorama actual del coronavirus.

El 8 de abril dijo que debían multiplicarse por 8. Después ya no pudo responder. Durante días puso pretextos para no dar el factor, cuando ya no pudo dijo que el Modelo Centinela ya no era el principal factor para conocer el comportamiento de la epidemia”, criticaron.