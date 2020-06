Hugo López-Gatell se disculpa con senadora: "Mi intención no era ofenderla"

Ciudad de México.- Luego de que desde el Partido Acción Nacional se le requiriera de manera enérgica, una disculpa a la senadora Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, se disculpó públicamente por “cualquier planteamiento que pudiera resultar ofensivo para la servidora pública”.

Durante un careo entre senadores y senadoras con el doctor Hugo López-Gatell, en el que atendería sus dudas sobre el tema del Covid-19, el funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuestionó los conocimientos en salud y la falta de atención de la senadora Reynoso, por lo que fue acusado de ‘grosero’ y ‘misógino’.

Tras lo ocurrido, integrantes de Acción Nacional no solo pidieron disculpas, sino que además amenazaron con denunciar al subsecretario por su falta de respeto para con la senadora Reynoso Sánchez.

El pasado lunes 1 de junio, el subsecretario tomó el micrófono para emitir una disculpa a la senadora y señaló que su intención nunca fue ofenderla.

Pienso que, si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa. Yo no voy a cuestionar si es válido o no su percepción de que fue ofendida; no tengo intención alguna de ofenderla y le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez si le ofendí, créame que no fue mi intención, pero el planteamiento que usted hace me ayuda a desarrollar mis capacidades de comunicación”, refirió el subsecretario.