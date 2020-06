Damián Zepeda sobre respuesta de la FGR: "Fue un intento de carpetazo"

Ciudad de México.- Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), por Sonora, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR), no se comunicó en ningún momento con el grupo parlamentario para informarles que no hubo espionaje en el Senado de la República.

El 5 de marzo del 2020 los senadores del albiazul acusaron espionaje, al encontrar 3 micrófonos en la Sala de Juntas, en el Senado de la República. La FGR dio a conocer que, tras la investigación, se determinó que los micrófonos forman parte de una instalación realizada en el año 2012.

Ante la respuesta, Damián Zepeda, expresó que, de ser cierto que la Fiscalía llegó a dicha resolución, se trata de un "intento de carpetazo".

Con nosotros no se han comunicado. Pero de ser cierto, es un intento de carpetazo. Es triste que no se comuniquen con las víctimas de un posible delito. Lo que yo veo aquí es que la FGR estaba desesperada por darle la razón a la versión de Morena, pues desde el inicio, ellos ya venían diciendo esto, pero no es así", dijo el senador.