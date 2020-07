Cese de fiscal de Delitos Electorales sería avalada por diputados del Congreso de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Diputados del Congreso del estado coincidieron en que el exfiscal de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, está en su derecho de solicitar audiencia, sin embargo, la titular de la Fiscalía tiene las facultades por ley de efectuar los cambios que así determine.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Urbina Lucero, adelantó que no existe la intención de intervenir en la destitución de Chirinos Benítez, quien acudió al Poder Legislativo a solicitar audiencia con los diputados integrantes de dicha Comisión.

Aclaró que, junto con sus compañeros de la bancada, establecen que dicha persona tiene el derecho de audiencia que solicitó, sin embargo, no se ven argumentos para superar los puntos establecidos en la normatividad, donde se le otorga a la titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora la facultad para removerlo del cargo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña, quien también es coordinador de los diputados del partido Encuentro Social, añadió que los ciclos se cumplen, lo cual pudo haber sido el caso de Chirinos Benítez.

Él (Chirinos) recurre al fallo del Congreso, pero creo que no tendrá apoyo por la mayoría; yo me esperaría un poco para dar opinión contundente por lo delicado que puede ser el caso, por lo que voy indagar los motivos y luego formo mi criterio, escuchando a ambas partes”, enfatizó.

A su vez, el actual presidente del Congreso, Javier Duarte Flores, diputado por Nueva Alianza, recordó que hace algunos años hubo modificaciones a la Constitución, que facultan a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado a efectuar nombramientos y por ende las remociones.

Por otro lado, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no quisieron emitir opinión alguna respecto al tema, así lo expresaron a través de su área de comunicación.

El abogado Darbé López Mendívil dijo que la libertad de remoción no excluye (a la Fiscalía), la obligación de señalar las causas ya que así lo señala la Constitución, por lo que el Congreso puede objetar los nombramientos y remociones hechas por la fiscal, debido a que no dejan de ser nombramientos con cierta carga política.

Creo que la fiscal cometió un error, no en la remoción, sino en el no haber dado motivos, la génesis de la creación de estas fiscalías es eliminarlos de la politiquería, no hay muchos antecedentes”, dijo.