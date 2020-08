Organismos ven altos riesgos en el impulso de la denominada Ley Antichatarra

Ciudad Obregón, Sonora.- Al considerar que la denominada Ley Antichatarra podría afectar de forma directa a empresas y empleados de la industria alimentaria, la Coparmex advirtió sobre posibles riesgos, mientras que la Canacintra informó que se tomarán acciones para echar atrás esta implementación, impulsada ya en algunos estados y planteada también en el Senado de la República por Morena.

El Congreso del estado de Oaxaca aprobó la denominada Ley Antichatarra el 5 de agosto del 2020, como medida para prevenir enfermedades como la diabetes y la obesidad en menores de edad. Mientras otros estados ya analizan implementar dicha Ley, Morena propuso que la medida preventiva sea válida a nivel nacional. Ante ello, organismos advirtieron que , de ser así, se terminaría afectando gravemente a la industria alimentaria.

En este sentido, Gustavo de Hoyos, líder a nivel nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

advirtió en un comunicado que se debe trabajar en una mejor estrategia con los distintos sectores económicos

y sociales, pues implementar dicha medida tendría un impacto negativo, mientras que el vicepresidente nacional de enlace legislativo de Canacintra, Raúl Riquelme Cacho, advirtió que los organismos: Concamín, Canacintra, CCE, Antad, Concanaco y Canaco actuarán como una industria organizada para ir en contra de dicha implementación.



Bajo este contexto, Julio Pablos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en el municipio de Cajeme,Sonora, explicó que el no estar de acuerdo con la implementación de esta medida preventiva no significa que al organismo no le preocupe la salud de los mexicanos.

Nuestro trabajo es evitar que las decisiones que se toman en el Congreso y en el Gobierno afecten a la industria. En este caso, lo que se necesita es un equilibrio. Por un lado, las empresas deben ser más exactas al informar el contenido nutricional de los productos, pero por otro, hay que entender que la prohibición de la venta a menores es algo que terminará afectando a empleados, comercios y empresas de alimentos", mencionó el líder.



Asimismo, el dirigente de Canacintra Cajeme informó que, muy probablemente, el organismo busque llegar a un consenso con la ayuda de legisladores locales y del Congreso de la Unión, para "suavizar" la Ley Antichatarra y buscar otras soluciones.

Fuente: El Sol de México/ Tribuna