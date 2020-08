Jorge Russo advierte que el retiro del fuero constitucional podría usarse para intimidación

Hermosillo, Sonora.- Jorge Russo, diputado federal del Movimiento Ciudadano por Sonora, expresó que la existencia del fuero constitucional tiene una razón de ser; proteger a los legisladores y funcionarios de una posible vulnerabilidad mientras estos realizan su trabajo a favor del país, ya que se puede intimidar a los opositores que critican y que van en contra de los intereses del Gobierno.

El 18 de febrero el presidente envió la propuesta de reforma a la Cámara Baja, con la que se plantea modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución mexicana, con el fin de que se pueda juzgar al mandatario de la nación por delitos electorales, traición a la patria y por todos los delitos contemplados en el artículo 19. En recientes días, el mandatario emitió un comunicado para que la propuesta quede aprobada en el próximo periodo ordinario, que inicia en septiembre.

El legislador sonorense, explicó que, desde su punto de vista, tal vez no sería el mejor momento para retirarlo, ya que se puede usar para manipulación electoral o revanchas.

Yo no estoy seguro de que el Poder Judicial no esté subordinado al Poder Ejecutivo en este momento. Esto es necesario para que el retiro del fuero funcione adecuadamente. A lo mejor ellos se sienten seguros porque creen que tienen un control total sobre el Judicial. En este caso, el presidente no tendría mucho qué temer, pero se corre el riesgo de que se use en contra de los opositores que critican la labor de la administración, por no estar de acuerdo con los intereses del Gobierno”, expresó.