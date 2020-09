Morena busca someter a expresidentes como Peña Nieto a la Ley de Amnistía en México

Ciudad de México.- El partido de Morena presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Amnistía para los últimos cinco expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

En esta nueva propuesta firmada por el legislador Pablo Gómez y otros diputados de la bancada, se plantea si el pueblo mexicano puede olvidar las ofensas del pasado, así mismo dejó en claro que debe ser mediante participación ciudadana, donde se semanada que:

Si la decisión mayoritaria fuera por sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de Origen tendría que desechar la iniciativa.

Gómez mencionó como debe resolverse por opinión del pueblo: “El dictado popular, con un no al olvido de facto…. Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”.

Así mismo, el Senado de la República recibió en punto de las 11:00 horas por parte de Julio Scherer, la solicitud del Ejecutivo Federal para realizar una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los cinco últimos exmandatarios de la República.

El Senado dará cuenta de la misma y la enviará de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con la propuesta de pregunta, para que el proyecto sea resuelto en los próximos 20 días.

