Líderes políticos: “AMLO no dijo nada nuevo en su segundo informe de Gobierno"

Hermosillo, Sonora.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, brindó su segundo informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre del 2020,. En su discurso, el mandatario destacó haber cumplido con casi todos sus compromisos de campaña, principalmente con el combate a la corrupción, la creación de obras de infraestructura y la entrega de programas sociales, lo que, en opinión de líderes de partidos y empresarios resultó ser “más de lo mismo”, pues, dijeron, no hay nada que celebrar.

En su mensaje, el presidente, acompañado de 70 integrantes de su equipo de trabajo, destacó que el combate a la corrupción le permitió un ahorro de 560 mil mdp al Gobierno, resaltó la entrega de becas, apoyos a adultos mayores y demás programas sociales de 115 mil millones de pesos para beneficiar a 9 millones de personas, aseguró que su gestión se ve afectada por 2 crisis; económica y sanitaria, resaltó sus obras prioritarias de infraestructura: Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, admitió una contracción de la economía mexicana de 10.4% durante el primer semestre del 2020 y aseguró que habrá una vacuna contra el Covid-19 en el 2021.

Al resaltar algunos de los principales logros de la 'Cuarta Transformación' en sus primeros 2 años de gestión, el mandatario aseguró que 95 de sus 100 compromisos de campaña ya fueron cumplidos y afirmó, entre otras cosas, que hubo una reducción de feminicidios y robos, datos que fueron cuestionados por el ámbito político y plataformas de investigación nacionales.

En contraste a lo que dijo el líder del Ejecutivo sobre sus promesas, una investigación desarrollada por la plataforma nacional de información, "Sin embargo", detalló que actualmente solo se han cumplido 37 de las promesas de Gobierno, ya que 26 apenas se encuentran en proceso de concretarse, 8 no se han cumplido y 29 no pueden ser evaluadas.

En cuanto a la reducción de los feminicidios y los índices de robo, el Partido Acción Nacional (PAN), calificó el mensaje del Ejecutivo como “un resumen de las mañaneras, más de lo mismo” y advirtió que los datos del mandatario no coinciden con los del Secretariado Ejecutivo.

Gildardo Real, legislador sonorense de este partido, opinó por medio de sus redes sociales que hubo información que se omitió en el Informe.

Asimismo, Carlos Kala Castro, dirigente del PAN en el municipio de Cajeme, también se manifestó con una serie de mensajes en sus redes sociales.

En cuanto al tema del combate a la corrupción,Ernesto Munro, líder del albiazul en Sonora, recordó que el hermano del presidente de México fue captado recibiendo dinero en un video y que tampoco se investiga a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La legisladora panista por Sonora, Madeleine Bonnafoux, también compartió su punto de vista y señaló que el presidente y su Gobierno no tienen nada positivo que informar al pueblo de México.

Dejar Los Pinos, intentar vender el avión presidencial y hablar mal de los expresidentes no es gobernar. ¿Por qué no dice números sobre cómo ha mejorado la seguridad?, ¿por qué no dice cuánta gente ha salido de la pobreza? Si su único plan era criticar y no hacer, no se hubiera lanzado de candidato", dijo.