"Hay que trabajar en ello": Alianza Federalista asegura que sería grave extinguir a autónomos

Ciudad de México.- De acuerdo con información proporcionada por Milenio, la Alianza Federalista de gobernadores advirtió que extinguir los organismos autónomos será más grave que mantenerlos y "los usuarios de telefonía, financieros y las víctimas de abuso quedarán en total estado de indefensión".

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, en un mensaje se externó que "la opacidad será el sello de este gobierno, tal como lo fue con la extinción de los fideicomisos. Es más grave extinguirlos que mantenerlos".

Asimismo, se detalló que los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista advirtieron que no se trata solo de ver cuánto cuestan, sino los beneficios que aporta la existencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) o la Comisión Reguladora de Energía.

No sólo es ver cuánto cuestan, porque todo cuesta, incluso destruir cuesta; lo importante es cuánto aporta en beneficios su existencia. Si algo no da resultados, hay que trabajar en ello, pero no cortar de raíz lo que por años este país ha construido", expusieron.