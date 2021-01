"Tenemos que revisar": AMLO prepara reforma para eliminar organismos autónomos

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el día 15 de febrero enviará una iniciativa de reforma administrativa para eliminar algunos organismos autónomos y que su estructura se integre a las secretarías de Estado.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño señaló que la próxima semana habrá una reunión de gabinete para que cada dependencia presente una propuesta de cuáles podrían absorber el trabajo de los organismos sin despedir a los trabajadores.

Así como se fueron creando fondos y fideicomisos para manejar de forma discrecional, sin ser fiscalizados, así también se fueron creando organismos ‘autónomos’, entre comillas, tanto por acuerdos del Ejecutivo como por ley. Tenemos que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad, tenemos que ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto y que este se quede en el mismo gobierno", señaló.

Asimismo, el gobernante nacional puso como ejemplos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual podría ser manejado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, consideró, podría ser regulado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.

¿Que no podría el DIF hacerse cargo de eso? Lo mismo en cuestiones de más impacto, esto de Sipinna es un acuerdo no creo que sea por ley, debe ser un acuerdo o decreto, se puede resolver, lo que está por ley hay que enviar iniciativa. Lo del IFT ¿no puede pertenecer a comunicaciones?, lo hacía antes, cuando se creó a la fecha no ha hecho una muy buena labor", detalló.