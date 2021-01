"Va a desatar mucho debate": AMLO propone que IFT se integre a la SCT

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se integre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño precisó que los directivos se encuentran bastante vinculados con otras empresas extranjeras.

Asimismo, el dirigente nacional señaló que tal propuesta será presentada el próximo lunes en una reunión de gabinete, con lo que pondría fin al trabajo de más de siete años del órgano autónomo encargado de regular los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México.

Resulta que en estos organismos tienen más injerencia los actores preponderantes que el Presidente, yo no conozco a ninguno de los consejeros del IFT. Una vez me reuní con ellos, pero si me los encuentro aquí en Palacio no los identifico", expuso.