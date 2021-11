De Santiago Nieto a Bartlett, la 'cero tolerancia' selectiva de AMLO en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su carrera política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descrito que la corrupción es el “mayor cáncer” de la sociedad, llevando este discurso a niveles internacionales hace unos días ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Por ello, al llegar a la presidencia, prometió que su gobierno se regiría por la austeridad y sus colaboradores vivirían en la opulencia y, a tres años de tomar el cargo, su círculo cercano se ha visto envuelto en todo tipo de escándalos. Algunos han sido cesados de su cargo, pero hay otros casos que el mandatario prefiere ignorar e incluso defender de las críticas mediáticas y de sus adversarios políticos.

"Lo que va a moderar la indigencia y la opulencia es el combate a la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza”, dijo el entonces candidato de Morena a la presidencia en el último debate de 2018 y prometió que, de llegar al poder, iba a “barrer las escaleras de arriba hacía abajo”, dando a entender que no permitiría que los altos mandos se mancharan en actos ilícitos.

La boda que acabó con uno de los funcionarios más eficientes de la 4T

La “limpia” del presidente López Obrador contra la opulencia y corrupción en su gobierno desechó a uno de los personajes más mediáticos y que mejores resultados dio para combatir al crimen organizado, sobre todo al de cuello blanco, durante su gobierno.

Santiago Nieto estaba por cumplir tres años al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, teniendo cinco principales encomiendas, combatir el robo de hidrocarburos, la trata y tráfico de personas, a las empresas fachada y factureras, al combate al narcotráfico y a la corrupción política.

Durante la gestión de Nieto, se bloquearon mil 447 cuentas congeladas relacionadas a la trata de personas, se congeló un total de 131.4 millones de pesos provenientes del huachicol, además de judicializar 49 carpetas de investigación, dictar 11 sentencias condenatorias, derener a 468 personas y asegurar 5 millones 368 mil 440 litros de hidrocarburos por este delito.

La principal estrategía de Santiago Nieto era la de implementar mecanismos para desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan, dando duros golpes a grupos criminales como al Cártel Jalisco Nueva Generación y revelando desfalcos de políticos de alto nivel y personajes cercanos a ellos durante administraciones pasadas a nivel federal y gubernamental.

Tal era la relevancia de Nieto Castillo, que incluso las encuestadoras y la población lo tomaron como una opción para competir por la presidencia en 2024, alcanzado el segundo lugar de las preferencias de los morenistas para abanderar al partido del presidente, según un sondeo de México Elige.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado por el escándalo mediático que generó la ostentosa boda entre el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey, celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado domingo 7 de noviembre.

La prensa reveló que al festejo de Nieto y Humprey acudieron unos 300 invitados en un conocido hotel del enclave turístico de Guatemala. Entre ellos llegó la entonces secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien dimitió horas después tras la polémica suscitada.

Fue el avión privado en el que llegó Félix el que detonó el escándalo, pues las autoridades guatemaltecas detuvieron a sus tripulantes por viajar con 35 mil dólares en efectivo, que resultaron ser del presidente ejecutivo del Consejo de Administración del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y su familia, aunque el dinero era "de origen legal y fiscalmente justificado".

Al siguiente día del escándalo, Andrés Manuel López Obrador calificó de “asunto escandaloso” la boda de los altos funcionarios y pidió a los servidores públicos que “actúen con moderación y con austeridad” y que sigan “el ejemplo” del expresidente Benito Juárez, quien decía que los funcionarios debían “vivir en la justa medianía”.

Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un evento privado, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos y se sabe más de los asuntos privados”, respondió el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Fue esa misma noche cuando la Secretaría de Gobernación informó que Santiago Nieto había presentado su renuncia como titular de la UIF. Aunque algunos escépticos aseguraban que la dimisión había sido ordenada por el presidente, el abogado declaró que lo hacía por el bien del movimiento y refrendó su lealtad al presidente.

No desacreditamos, porque no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra Santiago, pero podemos nosotros tolerar nada. No podemos tolerar ningún acto de extravagancia, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, nada de lujos de extravagancias porque la gente está harta”, declaró el presidente días después de la renuncia.

¿Cero tolerancia?

Aunque la destitución de Santiago Nieto pareciera un claro mensaje de la Cuarta Transformación de no tolerar los actos que vayan en contra del presidente, existen personajes cercanos al tabasqueño que han estado involucrados en casos más cuestionados que la boda en Guatemala y que permanecen inamovibles.

Uno de los más claros ejemplos de ello es Manuel Bartlett Díaz, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien, sin importar los escándalos de corrupción en los que esté involucrado o las dudas por su desempeño, el expriista goza del total respaldo del presidente de la República.

La carrera política del exgobernador de Puebla quedó marcada desde 1988, pues se le atribuye ser el artífice en la “caída del sistema” que habría dado pauta a un presunto fraude electoral a favor del priista Carlos Salinas de Gortari para quitarle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas.

En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que a través de familiares, empresas y prestanombres, Bartlett formó un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas. De acuerdo con la información, el funcionario tendría una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales y su declaración patrimonial era 16 veces menor a la que presentó.

Aunque el presidente lo protegió y aseguró que era una guerra mediática contra su colaborador, Barltlett volvió a estar en el ojo del huracán cuando su hijo vendió al gobierno de Hidalgo ventiladores a sobreprecio durante la parte más álgida de la primera ola de la pandemia y que a los pocos días fueron devueltos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras no cumplir con los estándares de calidad.

Es público y notorio de que se trata de campañas de descrédito de la mayoría de los medios porque el licenciado Bartlett es encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada que pueden, se le lanzan y si no es por eso, es por el 88. Son los dos temas y lo que se tiene que tener son pruebas”, dijo el presidente cuando se reveló que el funcionario era investigado por el asesinato de un agente de la CIA cometido en 1985.

Otra de las intocables del presidente es la sonorense Ana Gabriela Guevara, quien, al ser nombrada titular de la Conade, levantó expectativas, pero, a tres años, los resultados deportivos han sido los peores en lo que va del siglo y la medallista olímpica tiene al menos tres investigaciones en su contra, dos de ellas son por parte de la Secretaría de la Función Público (SFP).

Las investigaciones periodísticas y la SFP revelan que la Conade de Guevara operó con una red de empresas factureras a través de la que desviaron cerca de 100 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el cual fue uno de los desaparecidos por el presidente.

Comienza la rivalidad política, ya hay candidatos en todos los partidos y empiezan a hacer acusaciones. Eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investiga, pero sí tomar en cuenta eso, que va a haber cada vez más denuncia con esos fines, con esos propósitos", dijo López Obrador para defender a la exdeportista que en ese entonces buscaba la candidatura a la gubernatura de Sonora.

Otro escándalo que pasó por alto en Palacio Nacional fue el de los “moches” de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, mientras fue presidenta municipal de Texcoco, Estado de México.

El PAN denunció a la primera normalista al frente de la SEP por la retención de 10 por ciento de los salarios de 417 trabajadores de confianza del municipio de Texcoco y que acumuló 13 millones de pesos para apoyar a Morena mientras fue presidenta municipal entre 2013 y 2015.

Sin embargo, el presidente defendió a la integrante de su gabinete e incluso la destapó como candidata de Morena, por segunda ocasión, a la gubernatura del Estado de México.

Lo que seguramente está sucediendo es que ven a la maestra como posible candidata porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México, siempre digo, no hay texto sin contexto”, expresó.

También existen personajes que a los que el presidente pone en la congeladora como el de Gabriel García Hernández, quien después de trabajar 20 años con AMLO y ser coordinador general de Programas de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, pasó cuatro meses al Senado y luego a ser desterrado con un cargo menor en la región de La Laguna, entre Coahuila y Durango.

Los que se han ido

Los videos de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero para Morena no han llegado a los juzgados, pero sí le costó el puesto como coordinador de Protección Civil a David León Romero, quien entregaba los billetes en las grabaciones.

El pasado mes de junio, Irma Eréndira Sandoval fue separada de su cargo como Secretaría de la Función Pública tras estar en el ojo del huracán tras revelarse que la funcionaria y John Ackerman, su pareja, compraron 60 millones de pesos, en un periodo de nueve años y con salario de docentes universitarios.

Josefa González Blanco solamente le duró cinco meses el puesto de titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pues en mayo de 2019 presentó su renuncia al protagonizar un altercado en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El que se fue despreciado por el presidente fue el jefe del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, a quien López Obrador señaló de no “tener ganas” y “no entrarle” a la 4T, sin embargo, el exfuncionario argumentó que se fue porque el apoyo al mandatario era reflexivo y no ciego.

32 cambios ha tenido el gabinete de AMLO

4 meses duró el cargo más efímero, el de Simón Levy, como subsecretario de Turismo

1 reingreso ha tenido el gabinete, el de Ricardo Sheffield en la Profeco.