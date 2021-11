La 4T de AMLO mostraría carencias respecto al cuidado del medio ambiente en la COP26

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La COP26 que se celebra este año en Glasgow, Reino Unido, tiene como finalidad que al menos un centenar de países firmen varios acuerdos para frenar el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, hasta ahora la 'participación' de México y del mandatario AMLO en dicho evento ha dado mucho de qué hablar.

En primera, debido a que a la reunión viajan varios líderes del mundo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir y en cambio envió a 11 senadores a dicha cumbre.

Resulta incongruente el actuar de México en esta cumbre, no sólo por la ya reiterada negativa del presidente de la República de asistir a eventos internacionales de gran magnitud como lo es el G20 que recién concluyó sus trabajos en Roma el pasado 2 de noviembre, sino que para la COP26 delegó en la secretaria del Medio Ambiente la representación del país siendo éste un evento de primer nivel”, dijo Aranceli González en su columna de El Financiero.

Pero no solo es la poca importancia que el mandatario mexicano le da a la COP26, pues en el pasado ha expresado su opinión sobre el cambio climático y sus políticas sobreponen al medioambiente.

Y es que calificó como una hipocresía la reunión en Glasgow. “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”.

AMLO también enfatizó que “al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”.

Y es que el mandatario mexicano calificó como neoliberal las nuevas cumbres que se llevan a cabo, como la COP26 y la G20, para desacelerar el cambio climático, pues llegó el gobierno de la Cuarta Transformación en medio de una polémica en la que se discute la Reforma Eléctrica para darle de nuevo el control a la CFE y un intentó de aumentar la cantidad de combustible construyendo una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

El mismo embajador de México en Reino Unido, Jon Benjamin, lamentó las decisiones que el gobierno de la Cuarta Transformación ha llevado su participación en la COP26:

El rol de México en la agenda multilateral, y particularmente en cambio climático, ha sido reconocido por ser constructivo y progresista, sin embargo, nos apena que en las condiciones actuales no le hayan permitido contribuir nuevamente con una meta más ambiciosa de mitigación”, reconoció en conferencia de prensa.

Sin embargo, enfatizó que en el país aumenta la movilidad con el transporte público.

Hace 10 años, hablar de vehículos eléctricos en México era casi ciencia ficción, con sus altos precios parecía un error. Hoy vemos emocionados como cada vez más ciudades mexicanas han encontrado en la electromovilidad un mecanismo para ofrecer un transporte moderno, digno y limpio que llega a las zonas más alejadas”, dijo Benjamin.

Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard en la cumbre G20 pidió a otros países recursos económicos para frenar el calentamiento global: “Los países que más generan emisiones durante mucho tiempo son los que tienen obligaciones mayores respecto a otros países. Si todos vamos a hacer un esfuerzo similar para llegar a cero emisiones hacia mediados del siglo, a pesar de que la contribución es diferente, pues entonces tiene que haber un esfuerzo para apoyar sobre todo a los países que tienen menos recursos”.

Y es que México se sumó a la lista de los países en el mundo para detener la deforestación, aunque en un principio no había firmado el acuerdo, sino horas después por lo que fue difundido un boletín mediante la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México entregó hoy su unión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26° Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno ha llegado al punto de influir en la política internacional que declaró en su conferencia de prensa que el trato firmado por los 105 países surgió del programa Sembrando Vida. “A ver, para que se enojen. ¿De dónde creen que salió esa idea?, De Sembrando Vida. Y un dato adicional porque también ahí estaban pendientes de que no había firmado México, si el programa lo propusimos nosotros”.

Y es que, por otro lado, el mandatario dio a conocer una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre las medidas ambientales que ha hecho su gobierno para combatir el cambio climático, entre ellas, el programa Sembrando Vida y la modernización de las refinerías. “Esto, como no se dio a conocer, pues no se sabía qué planteamientos llevaba México. Por eso cuando empiezan en las redes nuestros adversarios a decir que México no quería firmar el plan de reforestación pues era insólito, una desproporción”, sostuvo.

Nos comprometemos a no extraer más de dos millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción se destinará al mercado interno”. Sin embargo, en este mismo compromiso el gobierno de Andrés Manuel López obrador viola su compromiso, pues para producir la cantidad que busca se extraiga de petróleo realiza la técnica conocida como fracking.

4T ECOCIDA

El medio ambiente es un tema olvidado por el gobierno de AMLO. Durante su sexenio los recortes presupuestales para las dependencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se redujeron hasta en un 32 por ciento en comparación con la administración pasada, pues pasó de 43 a 31 millones de pesos.

Pero no solo el recorte presupuestal es lo que preocupa a organismos ambientales internacionales y nacionales; también el impacto ecológico que los megaproyectos como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han causado en las zonas donde se llevaban a cabo y han devastado reservas de flora y fauna.

El ‘fracking’ es una bomba de tiempo medioambiental que puede estallar en el país en cualquier momento; y a pesar de que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se prometió como candidato a terminar con esta práctica, desde el inicio de su administración, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa perforando pozos para extraer petróleo y gas shale mediante esta ´técnica. De septiembre de 2018 a mayo de 2020, se han presentado ocho iniciativas de ley, por parte de distintos Grupos Parlamentarios, para detener la fractura hidráulica. Ninguna se ha aprobado.

La fractura hidráulica es una técnica utilizada para la extracción de petróleo y gas natural de rocas con poca permeabilidad. Para lograr extraer estos recursos no convencionales, las petroleras perforan con tubos un pozo de manera vertical hasta llegar alrededor de los 5 mil metros de profundidad; luego comienzan una serie de perforaciones horizontales, en la lutita, en distintas direcciones. Finalmente, a los tubos se les inyectan presiones de agua, arena y químicos para romper las rocas y obtener el material.

Grupos ambientalistas advierten que estas técnicas pueden ocasionar daños ambientales irreparables para la flora y fauna, pues la utilización de los miles de litros de agua empleada para extraer el combustible fósil ya no es reutilizable por el tratamiento al cual fue sometido durante la fracturación por lo que se almacena en pozos de letrina. Asimismo, estas perforaciones ponen en riesgo los mantos acuíferos en el subsuelo y puede provocar la contaminación del agua limpia de las comunidades.

Al menos 25 por ciento de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones; 37 por ciento afectar al sistema endocrino, 40 provocar alergias y 50 por ciento dañar el sistema nervioso. Asimismo, el etano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 86 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20 por ciento el del carbón”, mencionó la asociación Alianza Mexicana Contra el Fracking en una entrevista para VALOR.

La misma institución declaró que el ‘fracking’ es esencial para la viabilidad de Pemex. Sin esta técnica, la empresa no podrá explotar más del 40 por ciento de sus reservas más inciertas (3P), de acuerdo con datos de Welligence Energy Analytics, una firma independiente de investigación de petróleo y gas enfocada en América Latina. Por lo tanto, no usar fracking implica no aprovechar esas reservas y afectar la salud financiera de Pemex.

Welligence también indica que si se prohíbe el fracking se dejarían de crear alrededor de 20 mil empleos directos y entre 60 mil y 120 mil empleos indirectos, asimismo, esa decisión implicaría el cierre de 8 mil pozos y alrededor de 140 mil barriles de petróleo diarios estarían en peligro.”

Para la columnista Araceli González el gobierno tiene políticas contrarias a lo que se busca en el evento de la COP26. “El gobierno de la 4T insiste en el uso de combustibles fósiles con la construcción de la refinería de Dos Bocas, está en marcha la reforma eléctrica que entre muchas de sus implicaciones se haya la cuestión medioambiental, se rechaza sistemáticamente tecnologías limpias para la generación de energía y se carece de un plan estratégico en materia ambiental al tiempo que la construcción del Tren Maya tiene un grave impacto en los ecosistemas a su paso, todas esta acciones ponen en evidencia que para la administración federal actual el tema medioambiental no está en la agenda, o no al menos en los términos que apremia la acción global presente en la COP 26”.