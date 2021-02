¿Banco o Infonavit? Conoce cuál es tu mejor opción de crédito para comprar una casa

Ciudad de México.- Si estás pensando en adquirir una vivienda, pero no sabes cuál es el crédito que más te conviene, entre el de Infonavit o de un banco, no te preocupes, aquí verás lo 'bueno' y lo 'no tan bueno' de cada uno, para que escojas tu mejor opción.

Cabe destacar que cada uno tiene sus pros y contras, los cuales variarán según tus intereses financieros y metas económicas, así como del plan que tengas para cubrir la inversión.

Un crédito bancario es la cantidad monetaria que una entidad financiera, conocida como banco, pone a disposición de un cliente; se da a través de un contrato en el quien lo adquiere se compromete a pagar una cantidad específica bajo ciertas cláusulas.

Lo bueno

Es de fácil acceso ya que pide pocos requisitos.

El préstamo puede ser de hasta 20 millones de pesos, y las tasas de interés suelen ser fijas .

suelen ser . Puedes contratar el crédito por 10 años o menos.

Es posible hacer pagos anticipados de tu crédito para pagar antes tu deuda.

Lo no tan bueno

Es indispensable que des un enganche para adquirir tu nueva casa, el cual suele ser del 10 por ciento.

Tu historial crediticio debe estar limpio y contar con buenos antecedentes.

No cuenta con seguro en caso de que te quedes sin empleo.

Por otra parte, el crédito del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un préstamo con garantía hipotecaria para adquirir vivienda, nueva o usada; también puede solicitarse en las oficinas para remodelar un inmueble o comprar un terreno.

Lo bueno

Si ganas menos de 12 mil pesos al mes, el Infonavit maneja un Costo Anual Total ( CAT ) que suele ser inferior al de los bancos, el cual te ayudará a pagar tu vivienda con más comodidad.

( ) que suele ser inferior al de los bancos, el cual te ayudará a pagar tu vivienda con más comodidad. No es necesario un enganche para adquirir tu casa, pues se toma directamente del saldo de tu subcuenta de vivienda.

para adquirir tu casa, pues se toma directamente del saldo de tu de vivienda. Si te quedas sin trabajo , el saldo de tu subcuenta puede servir como garantía de pago , lo que podría ayudarte con tu inversión y aligerar la deuda.

, el saldo de tu puede servir como , lo que podría ayudarte con tu inversión y aligerar la deuda. No requieres de un historial de crédito limpio para que te otorguen el préstamo; no obstante, este sí puede influir en la cantidad que te prestarán al final.

Lo no tan bueno

El plazo forzoso para pagar una vivienda es de 15 años, no puede se menos.

No te permite adquirir una vivienda cuyo precio sea mayor a 1 millón 600 mil pesos.

Si tu sueldo es mayor a 12 mil pesos, tus intereses pueden elevarse.

Para comprar una vivienda requieres de 116 puntos.

Ahora que conoces esta información podrás elegir con más sabiduría. Recuerda realizar un análisis financiero antes de adquirir un crédito de esta magnitud.

