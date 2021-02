Delfina Gómez, la maestra de primaria que liderará la SEP en pandemia por Covid-19

Ciudad de México.- Este lunes 15 de febrero, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asumió de manera oficial la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que Esteban Moctezuma dejara el cargo por su nuevo puesto como embajador en Estados Unidos.

Este cambio es histórico, no solo porque ocurre en plena pandemia Covid-19, sino porque es la primera maestra de primaria en asumir el cargo de la SEP en 100 años, un evento memorable.

Delfina Gómez Álvarez es una educadora mexicana y política. Algunos de sus cargos políticos han sido de presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y candidata a gobernadora del Estado de México por Morena. Cuenta con licenciatura en educación, una maestría por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y un posgrado en el Tecnológico de Monterrey.

El primer objetivo y mayor reto de su gestión, según ella, será garantizar un regreso a clases en planteles seguros y limpios, luego de la crisis sanitaria que se vivió por el coronavirus.

Asimismo, señaló que es clave darle un trato digno a los docentes, rescatar a las escuelas normales y mejorar la formación de los futuros maestros.

En la conferencia matutina de este lunes 15 de febrero que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maestra mencionó que si bien el trabajo de Moctezuma fue contundente y eficiente, aún hay mucho por hacer:

[La labor docente] deberá adquirir mayor profundidad y velocidad [...] aún queda mucho por atender. No debes olvidar los abusos de la época neoliberal sobre el sistema educativo nacional, y no nos debemos olvidar, porque aquello nos servirá de referencia para todo eso que no se debe repetir".