"No va a aumentar el precio de la luz en todo el sexenio": AMLO sobre su apoyo a CFE

Ciudad de México.- Un tema importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su en su conferencia matutina este martes 9 de febrero fue sobre la CFE, la luz y los precios que han manejado; reiteró su compromiso de no aumentar el precio de esta durante lo que queda de su sexenio.

AMLO mencionó que tiene un gran compromiso por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero pensando siempre en el bien de los mexicanos.

Aunado a esto, dijo que el propósito principal de estas movidas que hará con la CFE es garantizar que la electricidad no suba de precio, para ayudar a la economía familiar mexicana.

Asimismo, detalló que la iniciativa de privatizar la industria eléctrica benefició solo a unos pocos, en especial a empresas extranjeras, funcionarios públicos, y que no pensaba en los demás mexicanos.

Reiteró que, tal como lo prometió al inicio de su gobierno, trabajará para que la luz no suba:

Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el costo de la luz, y lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. No va a aumentar el precio de la luz, todo el sexenio, en términos reales; como no va a aumentar el precio de las gasolinas [...], pero necesitamos fortalecer a Pemex y a la CFE", agregó.