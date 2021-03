¡Fácil y rápido! Así puedes consultar si tu RFC ya está en la base de datos del SAT

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una base de datos en la que todos los contribuyentes mexicanos están registrados con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); si tú no estás seguro de si ya te dieron de alta de esta manera puedes verificarlo.

Cabe destacar que no es lo mismo generar un RFC que registrarlo, pues el primero se puede hacer a partir de tu Clave Única de Registro de Población (CURP); mientras que el segundo es un trámite que se realiza en el mismo SAT.

No obstante, si tú no estás seguro de si ya te registraron o no, puedes revisar tu situación a través de una aplicación del SAT.

Esta sirve para rectificar si una persona física o moral (empresa) está dada de alta con su RFC, lo cual implicaría cumplir con responsabilidades fiscales.

Esta consulta no requiere de autenticación y se puede hacer con el RFC (en caso de ser una persona moral) o con el CURP (si es una persona física). Tampoco requieres de contraseña ni de firma electrónica.

Para acceder a la aplicación, debes ingresar al portal del SAT, ir a la sección de 'Personas', después al 'Trámites del RFC'. Una vez que estés ahí tendrás que hacer clic en 'Validación del RFC' y 'Ejecutar en línea'. ¡Y listo!

Si tienes complicaciones, puedes consultar directamente en la página del SAT.

Fuente: SAT