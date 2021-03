¿AMLO elogia a Loret de Mola?: "Es un periodista objetivo, profesional y honesto"

Ciudad de México.- Durante la tradicional 'Mañanera', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para responder sobre la polémica del crédito de 150 millones de pesos entregados al productor Epigmenio Ibarra, cuyo caso fue exhibido por el polémico periodista, Carlos Loret de Mola.

En un nuevo enfrentamiento entre el mandatario y el conductor de LatinUS, el jefe del ejecutivo se atrevió a defender el apoyo de 150 millones de pesos entregado al periodista defensor de la Cuarta Transformación y entregó además, falsos elogios a Loret por la nota sobre este caso.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, no solo se burló de Carlos Loret de Mola, sino que también lo llamó 'chayotero' por sus constantes críticas a la Cuarta Transformación.

Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y nosotros no apoyamos, no damos créidots a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote", indicó AMLO.