INE deja sin candidatura a Félix Salgado Macedonio, político acusado de abuso a mujeres

Ciudad de México.- Este 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, en sesión extraordinaria, retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura de Guerrero por Morena.

Con nueve votos a favor y dos en contra en general, los consejeros votaron a favor de cancelar la candidatura del guerrerense, así como de un grupo de aspirantes morenistas a candidaturas para diputaciones federales.

La Comisión de Fiscalización señaló que Morena no registró en el Sistema Nacional a las personas que estarían contendiendo por una candidatura y por lo tanto, no entregó su informe de ingresos y gastos de precampaña.

Cualquier persona que aspira a una candidatura tiene que presentar un informe de precampaña. Si el partido político asume que no tiene precampaña y no da acceso a los sistemas, pues de alguna manera las personas que tiene una aspiración tampoco logran rendir el informe", dijo la consejera Adriana Favela.

Horas antes de la resolución del Consejo General del INE, Félix Salgado dijo que no se quedaría los brazos cruzados si el órgano electoral le cancelaba el registro por no haber rendido su informe de ingresos.

A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato. El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar", expresó durante su visita por Zihuatanejo.