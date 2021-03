Ya no hay Toro: Instituto Electoral de Guerrero retira candidatura a Salgado Macedonio

Chilpancingo, Guerrero.- Este lunes 29 de marzo, el Instituto Electoral de Guerrero hizo oficial, por unanimidad de votos, que sea retirada la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno del Estado en representación de Morena.

Cabe destacar que esta decisión se tomó con base a la sanción que se le impuso al exsenador el pasado 25 de marzo debido a que no presentó el informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el cual es requisito, para todos los aspirantes a cargos de elección popular, presentar ante la Comisión de Fiscalización.

Salgado Macedonio continúa en campaña política por los municipios del estado y anunció que impugnaría esta decisión ante el Instituto, incluso, el representante de Morena en la entidad, Carlos Alberto Villalpando, insistió en que el candidato sí presentó dicho informe, aunque reconoció que lo hizo a destiempo.

Sin embargo, tras conocerse que el documento no había sido presentado, el mismo candidato al Gobierno de guerrero reconoció que dicho informe no existe debido a que, a diferencia de otros candidatos, él no contó con un periodo de precampaña y arrancó con esta actividad después que sus contrincantes.

En otro orden de ideas, representantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), insistieron en que no debe figurar Salgado Macedonio en la plantilla electoral al considerarlo un "violador de la ley" haciendo alusión a las acusaciones que existen en contra del morenista ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación a mujeres.

Rumbo a los comicios del 6 de junio, el INE retiró varias candidaturas por incumplimiento en los requisitos para poder contender, como lo es el caso de Salgado Macedonio o la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, quien también fue sancionada y no podrá figura como relevo.

