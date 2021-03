Infonavit: Si ya no te gustó, así puedes 'cancelar' el programa 'Responsabilidad Compartida'

Si ya no te gustó, así puedes 'cancelar' el programa 'Responsabilidad Compartida'. Foto: Internet

Ciudad de México.- Si te inscribiste al programa 'Responsabilidad Compartida' del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y ya no te gustó, hay una buena noticia para ti: ¡Puedes cancelarlo! Conoce cómo aquí.

El programa 'Responsabilidad Compartida' sirve para cambiar un crédito del esquema veces salario mínimo (VSM) a pesos; con este, se evita que el monto del adeudo crezca y. las mensualidades mantengan a una tasa fija anual del cuatro punto cinco por ciento, con independencia de la inflación y el salario mínimo.

No obstante, si ya lo probaste y no te agradó, o no se acomoda con tus finanzas personales, es clave que sepas cómo revertirlo. Según el Infonavit, a través de sus redes sociales, solo debes hacer lo siguiente:

Llamar al Infonatel para pedir la baja, cuyo número de teléfono oficial es 800 008 3900.

para pedir la baja, cuyo es 800 008 3900. O en su defecto, acudir a un Centros de Servicio Infonavit (Cesi) para iniciar el trámite de cancelación.

Luego de pedirlo, se creará un número de caso, con el cual podrás seguir los movimientos de tu trámite; asimismo, así se usará para que se pongan en contacto contigo y te den los informes necesarios.

Revierte tu proceso de aplicación automática al programa de Responsabilidad Compartida, en caso de no ser de tu conveniencia. pic.twitter.com/0drSlq0i3f — Infonavit (@Infonavit) February 28, 2021

Una vez que realices los trámites que se mencionaron anteriormente, recibirás una notificación en la que te informen que tu trámite se concluyó y tu baja del programa. ¡Y listo!

Recuerda que antes de aceptar cualquier programa u oportunidad de crédito, es clave que leas toda la información que puedas y que, además, resuelvas tus dudas con expertos.

Fuente: Infonavit