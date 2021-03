¿No quieres ser funcionario de casilla este 2021? Esto es lo que pasa si rechazas al INE

Ciudad de México.- A partir del 12 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) visitará las casas de los futuros funcionarios de casillas para las elecciones de este 2021; si ya te avisaron a ti de la elección, pero te niegas a hacerlo, es clave que sepas qué sucede si rechazas al INE.

Los encargados de notificar esta información son las Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES); ellos se encargarán que visitar a más de un millón de mexicanos para invitarlos a participar en las siguientes elecciones, pero, ¿qué pasa si no quieren?

Leer también: Crisis económica en el INE impediría consulta ciudadana de revocación de AMLO

Los CAES, primero te notificarán que has sido seleccionado como funcionario de casilla; esto se realiza según tu mes de nacimiento y la primera letra de tu primer apellido. Después de esta visita, volverán a verte el 8 de abril para notificarte cuál será tu función en las próximas elecciones.

No obstante, si por razones de salud, miedo o indiferencia decides no participar, en realidad el INE no puede hacerte nada; no hay sanciones ni consecuencias legales. Lo único es que el Instituto tendrá que buscar a otros ciudadanos para que te reemplacen.

Cabe destacar que se necesitan 18 personas por casilla y que en total se requiere a más de un millón de mexicanos.

También puedes leer: Insabi: Conoce cómo puedes darte de alta en este servicio de salud si no tienes seguro

Ante esto, el INE ya inició una campaña para invitar a los ciudadanos mexicanos a abrir las puertas y participar en las funciones electorales, ya que es su responsabilidad y deber con la nación. Asimismo, señala que contará con todas las medidas de seguridad para mujeres y hombres.

¡Habrá que esperar el resultado!

Fuente: Milenio