SAT: Aclara tus dudas sobre la fiscalización de los depósitos en efectivo de una vez

Ciudad de México.- Existen muchas dudas sobre la fiscalización de los depósitos en efectivo al momento de presentar la declaración de impuestos frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT); conoce todo al respecto aquí.

Lo primero que es necesario aclarar es que el SAT define depósitos en efectivo como todas esas transacciones que se hacen con moneda nacional o extranjera en cuentas del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques.

Leer también: Infonavit: Así puedes disponer de los ahorros de un familiar que falleció desde Internet

Asimismo, hay que aclarar que no se considera depósitos en efectivo lo que se hacen favor de contribuyentes mediante transferencias electrónicas, títulos de crédito o sistema pactado con alguna institución del sistema financiero.

Mucha gente cree que con los depósitos en efectivo no se tiene que pagar impuestos; no obstante, esto es falso, ya que la Ley del Ingreso Sobre la Renta (LISR) enuncia claramente que se debe pagar ISR por los ingresos que los residentes de México, sin importar el formato.

¡Pero no te asustes! Recuerda que esta misma ley ordena que los pagos de impuestos son proporcionales a los ingresos que presentas, por lo que no te pedirán más de lo que te correspondería. Por otra parte, es clave que no olvides que hay ingresos que se pueden deducir al momento de declarar.

También puedes leer: ¡Entérate! Conoce cuándo puedes suspender tus actividades fiscales ante el SAT

Finalmente es clave que organices tus actividades fiscales consultado a un experto, pues los depósitos bancarios, aunque el banco no está obligado a informarlos, también deben declararse.

El pago de impuestos es una obligación fiscal; infórmate y ordena tus papeles para evitar problemas legales con el SAT.

Fuente: El Contribuyente