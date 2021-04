Félix Salgado Macedonio: Tras acusaciones y amenazas así reaccionan AMLO y el INE

Ciudad de México.- La candidatura de Félix Salgado Macedonio a Gobernador del Estado de Guerrero se ha visto manchada por una serie de acusaciones y amenazas que van contra la ley, lo que ha causado mucho revuelvo en los últimos días, y por una u otra razón se le ha retirado dicha candidatura.

Durante semanas pasadas, Macedonio fue acusado de violación por un grupo de mujeres que presentaron su denuncia de manera formal ante las autoridades correspondientes, que junto con algunas militantes de Morena exigían al Instituto Nacional Electoral (INE) y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hiciera algo para retirar la candidatura.

La candidatura no se le retiró, no se obtuvo respuesta alguna por parte del INE y el presidente solo respondió ante esta situación: ''Respeto mucho a las mujeres que han presentado sus denuncias, pero ya 'chole' con estas campañas promovidas en contra del senador con licencia''.

El pasado 25 de marzo el Instituto Electoral de Guerrero, lanzó un comunicado donde ratificaban la cancelación de registro de Salgado Macedonio y otros políticos de Morena por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Tras este comunicado, Macedonio acompañado de sus simpatizantes y el líder de Morena, Mario Delgado, comenzaron una serie de protestas, plantones y caravanas desde Guerrero hasta la Ciudad de México para tratar de presionar al INE y le devolvieran su candidatura.

AMLO continuaba firme ante su postura y mostrando su apoyo diciendo que las acusaciones de violación contra su amigo fueron fabricadas, al tiempo que criticaba la decisión de la autoridad electoral por retirarlo de la contienda.

Al no haber una respuesta favorable, Macedonio ha optado en los últimos días por lanzar amenazas, como que en caso de no devolverle la candidatura no habría elecciones en Guerrero. Las más recientes un poco más subidas de tono, el día lunes 12 de abril, donde advirtió que si no se le devolvía la candidatura divulgaría el domicilio personal del consejero residente, Lorenzo Córdova, a quien llamó 'cabroncito', dijo que ''dejara de rascarle los huevos al toro" y también lo daba por muerto.

uD83DuDD34 "No le rasquen los huevos al toro": @felixsalgadomac al advertir que si no reivindican su candidatura, irá "a buscar a los 7" consejeros del INE y divulgará el domicilio personal del "cabroncito" consejero presidente @lorenzocordovav.#AsíLosVotos pic.twitter.com/L2xPprWwVC — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) April 12, 2021

La historia aún no termina y ante estas amenazas lanzadas, AMLO sigue mostrando su apoyo a Macedonio comentando: ''Se debe luchar en contra del fraude, de manera pacífica, esa es la recomendación, o sea no a la violencia''.

Fuente: staff, El informador