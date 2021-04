INE vuelve a cancelar candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón

Ciudad de México.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), ratificó la decisión de retirar el registro a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco como candidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, bajo el argumento que ninguno de los aspirantes presentó a tiempo sus informes de gastos de precampaña.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reiteró que no presentar el informe de gastos de precampañas es una falta "gravísima", por lo que solicitó la sanción de los morenistas.

Aunque algunos consejeros como José Roberto Ruiz Saldaña se manifestaron en contra de la cancelación de los registros al argumentar que en el proyecto hay una vulneración al principio de proporcionalidad en las sanciones; con seis votos a favor y cinco en contra, el INE tomó la decisión de retirar las candidaturas de Salgado y Morón.

No podemos eliminar de las boletas a estos candidatos sin dañar la integridad del proceso electoral", argumentó Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena durante la sesión, increpó a Córdova y le señaló que "cargará" con esta decisión.

Pretender cancelarle a Morena la candidatura al gobierno de Guerrero por 19 mil 872 pesos, presidente Lorenzo Córdova, es vergonzoso, y cargará usted en la historia con este hecho", señaló Gutiérrez Luna.

Impugnarán

Horas antes de la votación del Consejo del INE , Félix Salgado Macedonio afirmó que volverá a impugnar la resolución del árbitro electoral para lograr que le devuelvan la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

Desde el mitin que mantiene con sus simpatizantes frente al INE, donde siguió la sesión desde un celular, Salgado advirtió que "nos vamos a organizar y no es amenaza", mientras añadió que su declaración no es violenta, aunque acotó que no dejará que lo saquen "a la mala".

Fuente: Staff