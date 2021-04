Ligada a los Beltrán Leyva: La vida de la hija de Salgado Macedonio y posible candidata de Morena

Ciudad de México.- Evelyn Salgado Pineda, hija del exsenador Félix Salgado Macedonio, podría ser la elegida por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para sustituir a su padre y convertirse en la candidata al Gobierno de Guerrero, sin embargo, también podría estar ligada al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Es a través de su esposo, el empresario Alfredo Alonso Bustamante, hijo de Joaquín Alonso Piedra, a quien también se le conoce como 'El Abulón', que se ha ligado a la posible candidata con el narcotráfico.

De acuerdo con la revista Emeequis, 'El Abulón' también solía ser llamado 'El señor de los Fierros', mote que le fue otorgado por financiar campañas electorales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), hecho por el que a cambio solicitaba favores a Héctor Beltrán Leyva, alias 'El H', narcotraficante y exsocio del capo Joaquin 'El Chapo' Guzmán.

Cabe destacar que el suegro de la hija del exsenador acusado de violación, fue detenido en Acapulco en 2016 tras ser señalado como la persona responsable de manejar las finanzas de Clara Elena Laborín, esposa del exlider del Cártel de los Beltrán Leyva y apodada 'La gran señora'.

Asimismo, durante el Gobierno de Salgado Macedonio como presidente municipal de Acapulco, se le señaló de brindar protección al Cártel de los Beltrán Leyva, incluso Édgar Valdéz Villarreal, alias 'La Barbie', fue visto pasearse por las calles de dicho destino turístico y comer en restaurantes de lujo a pesar de sus actos criminales y de ser de los más buscados.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Omar García Harfuch, ha ubicado al esposo de Evelyn Pineda e hijo de 'El Abulón' como eslabón de la organización criminal de los Beltrán Leyva, por lo que su detención pudo ser posible en el pasado de no ser porque los elementos policiacos detuvieron a su padre, suegro de la hija de Félix Salgado al considerarlo "un pez gordo".

No obstante y pese a tener posibles nexos con el narcotráfico a través de su suegro, personaje que facilitó el vínculo entre los Beltrán Leyva con empresarios y políticos del puerto de Acapulco, Evelyn Salgado a reiterado el apoyo a su padre, pues lo califica como una persona "insustituible" tras el revés hecho por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que reiteró la eliminación de la candidatura del exsenador; además, también se hacen a un lado los señalamientos por parte de la senadora Nestora Salgado en relación a que existe nepotismo al colocarla como candidata a la encuesta de Morena para definir al sustituto en la boleta electoral de cara a los comicios del 6 de junio.

Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", escribió.