Una traición a AMLO le costaría a Irma Sandoval su lugar en la Función Pública

Ciudad de México.- De sobra se sabe que si hay algo que le importe de sus funcionarios al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más allá de la capacidad, es la lealtad, y esta habría sido traicionada por la secretaria de la Función Pública, por lo que sus días estarían contados.

De acuerdo con Mario Maldonado, de El Universal, Irma Erendira Sandoval, estaría con un pie fuera de la Función Pública, no por los posibles actos de corrupción de su familia, no por exonerar a Manuel Bartlett, eso no es algo que al presidente le moleste.

El error de la zar anticorrupción fue atentar contra los intereses de AMLO, pues en esas esferas se sabe que emprendió una guerra sucia para acabar con la candidatura de Félix Salgado Macedonio en aras de impulsar a su hermano, Pablo Amilcar, quien también buscaba la gubernatura de Guerrero.

La reciente decisión del Tribunal Electoral de retirar la candidatura del ‘Toro’ para contender por la gubernatura de Guerrero, es una derrota que el presidente le atribuye a la familia de Irma Erendira que desde que se nombró a Salgado Macedonio se mostraron inconformes con la determinación.

Maldonado señala que la única razón por la que Sandoval aún sigue en la Función Pública es porque el presidente no ha decidido quien tomará su lugar, pero es cuestión de tiempo para que Irma salga del gabinete presidencial.

Fuente: El Universal