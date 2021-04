Quería obtener candidatura indígena: Denuncian a 'El Mijis' por falsificación de documentos

San Antonio, San Luis Potosí.- Pedro César Carrizales, mejor conocido como 'El Mijis' pretendía ser candidato a una diputación plurinominal por la vía de representación de pueblos originarios; sin embargo, dicha petición fue rechazada al no poder comprobar que sus documentos eran verídicos; incluso hay quienes ya lo denunciaron por la falsificación de firmas y papeles.

Gaudencio Santos Martínez, director de Asuntos Indígenas del Municipio de San Antonio en San Luis Potosí, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra 'El Mijis' por entregar falsos documentos y firmas plagiadas al Instituto Nacional Electoral (INE).

La denuncia fue presentada este jueves 9 de abril. De acuerdo con el director de Asuntos Indígenas, en los documentos entregados por Carrizales para acceder a la candidatura indígena, se retrata la firma del funcionario; no obstante, dicho trazo no le pertenece a él, sino que habría sido falsificado por alguien más.

Sí son falsificadas, puesto que en los últimos meses no hemos emitido ninguna constancia. No he firmado. La verdad no sé cómo consiguieron mi firma, pero no es mía no tampoco las constancias entregadas provienen de mi organismo", dijo Gaudencio.