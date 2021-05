¿AMLO se reelegirá? Asegura que obreros de Dos Bocas le pidieron que se reelija

Ciudad de México.- Como si de un aviso se tratara, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante la 'Mañanera' de este jueves 13 de mayo que durante su reciente visita a la obra de la refinería en Dos Bocas, los obreros le pidieron que se reelija, aunque por el momento, AMLO descartó la opción.

El mandatario señaló que estuvo en cada una de las plantas de lo que será la refinería del puerto Dos Bocas, en su natal Tabasco, y que ahí se encontró con los más de 30 mil obreros oriundos de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Tabasco y Estado de México, quienes le agradecieron el trabajo.

¿Sabes que me repetían?, porque llegó el momento de que no podíamos salir porque era la hora del cambio de turno y salían y entraban, y nos quedamos atrapados en el tráfico. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo", señaló el presidente.

Sin embargo, AMLO fue más lejos en su relatos sobre lo que ocurrió en la refinería y señaló que los obreros le pidieron que se reelija.

Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Reelíjase, reelíjase. No ¿qué no ven que ya estoy chocheando? Y qué además, soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo”, señaló.