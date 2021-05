Alfonso Durazo niega ocultar 9 propiedades de 214mdp: "Yo no oculto cosas"

Ciudad de México.- Luego de que una investigación de LatinUS revelara que escondió al menos 9 propiedades con un valor de 214 millones de pesos, el candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, se defendió del señalamiento y aseguró que su patrimonio lo ha construido "legítimamente".

A través de redes sociales, el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, publicó una carta escrita para LatinUS en la que destaca que nunca negó ser accionista de Inmobiliaria Alta Sierra, que sin embargo, ya no forma parte de ello y puntualizó que "se ha ganado su patrimonio de manera legítima".

Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado, legítimamente, con mi trabajo. Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. @Latinus_us", señala en redes sociales el candidato.