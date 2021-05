Descubren 9 propiedades con valor de 214mdp que Alfonso Durazo omitió en su 3de3

Alfonso Durazo está en la mira por no declarar 9 propiedades con valor de 214 millones de pesos. Foto: Internet

Ciudad de México.- Alfonso Durazo ha acumulado una verdadera fortuna inmobiliaria y no la agregó en la declaración patrimonial, donde solo reportó 29 millones de pesos que si bien no es poco, no es todo lo que ha ido amasando en sus años en la política.

En una investigación realizada por Latinus, el candidato a la gubernatura de Sonora escondió la compra de nueve propiedades, donde destacan un rancho de mil hectáreas, locales comerciales, un edificio, del que renta 500 metros cuadrados a la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, y una casa en Bahía de Kino adquirida por su inmobiliaria a Amado Carrillo Barragán, hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, sumando un valor de 214 mdp.

La investigación señala que para no transparentarlas en su declaración patrimonial, Durazo usó la empresa Inmobiliaria Alta Sierra S.A. de C.V. en la que aparecen como accionistas su esposa y sus dos hijos, pero que él, según el cronograma, se desempeñó como administrador único cuando se realizaron la mayoría de las compras.

Cabe destacar que los inmuebles adquiridos entre 1994 y 2016 se encuentran como patrimonio fijo de la empresa, es decir, contrario a su naturaleza, no ha comprado estas propiedades para luego venderlas, sino las mantiene como propias.

Su 3 DE 3

Sin embargo, y contrario al estatus de las propiedades, el candidato aceptó en su declaración patrimonial de 2018 ser el propietario de dos cuentas bancarias a nombre de Inmobiliaria Alta Sierra.

En su declaración 3 de 3 solo reportó dos casas, una con un valor de 428 mil pesos, la cual adquirió en octubre de 1995, que tiene un valor en el mercado actual de más de 3 millones de pesos están dos casas, la otra, el exfuncionario federal la adquirió el 3 de noviembre de 2003, en 3 millones 200 mil pesos y tiene un valor ahora de 6 millones 559 mil 138 pesos.

El morenista también declaró en la página 3de3 Sonora , la compra al contado de un edificio con un valor de 6 millones de pesos y que compró a Martha Esther Cázares Campa en diciembre de 2020.

Además, se hizo de un departamento con un valor de ¡10 millones de pesos!, aunado a eso declaró la permuta de un local comercial por un valor de 850 mil pesos por parte de la institución financiera BBVA Bancomer, y que adquirió el 14 de mayo de 2003 .

El exencargado de la seguridad nacional del país declaró que recibió por herencia de su madre, María del Refugio Murillo, un local comercial con un valor de 150 mil pesos que recibió el 21 de diciembre de 2012.

A pesar de tener varios bienes inmuebles, Durazo Montaño no posee vehículo, pero sí reportó menajes de casa, muebles y electrodomésticos con un valor de un millón de pesos.

Por último, también declaró tener joyería diversa que pagó al contado con un costo total de 250 mil pesos.

La suma de los valores de esas propiedades calculados a valor actual, conforme a la tasa de inflación promedio en los años en que el candidato reporta las operaciones de compraventa o de adquisición, da 29 millones 575 mil 349 pesos.