Felipe Calderon 'celebra' poca convocatoria en cierre de campaña de Alfonso Durazo

Ciudad de México.- A una semana de realizarse los comicios del 6 de junio, los cuales definirán a gobernadores y legisladores, los aspirantes a cargos de elección popular comienzan a cerrar sus campañas, eventos que requieren se ciertas aglomeraciones de votantes afines a las propuestas que estos presentan.

En redes sociales se difundió el evento que marcaría el cierre de campaña de Alfonso Durazo, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Gobierno de Sonora, hecho que parece haber reunido a pocas personas, sin embargo, se ha destacado que la toma que circula en redes sociales no es una abierta, por lo cual no está completa.

NO MAMEEEEESS!

El cierre de campaña de @AlfonsoDurazo ....

Emociona más un partido de ajedrez de mi abuelito.

Ya ganó el @EGandaraC !!! pic.twitter.com/9On68a75gf — Don Vocero (@DonVocero) May 30, 2021

El clip de casi medio minuto de duración de inmediato fue compartido en la cuenta de Twitter del expresidente de México, Felipe Calderon Hinojosa, acción que parece haber 'celebrado', pues Durazo forma parte de los partidos de oposición.

Es precisamente en dicho video y tras la reacción del exmandatario que han llovido comentarios donde usuarios hacen mofa de México Libre, partido que el expresidente trató de registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en conjunto con su esposa, la excandidata presidencial, Margarita Zavala.

Por su parte, hubo usuarios que desmintieron que el cierre de campaña de Durazo haya reunido a tan poca gente, como en el caso de una usuaria que compartió cómo fue el cierre en Nogales, donde las calles lucen llenas de simpatizantes del candidato.

Esta foto es del cierre e Nogales y la tomé de un vídeo chairo donde no hacen muchas tomas abiertas por lo mismo, es toda la gente que había! las porras con trabajos y se escuchaban y eso que todos sabemos que la gran mayoría de esas personas son acarreados. pic.twitter.com/7nmsHiEOjN — FABBS (@FH4BI) May 30, 2021

Por su parte, Felipe Calderón no puso comentario alguno a las críticas que recibió solo por haber retuiteado el video, hecho que quizá no ocurra, ya que el exmandatario no suele responder a los comentarios que le hacen los internautas.

Fuente: Twitter @DonVocero