Acusan a candidato a alcalde de Veracruz por presunto nexo con el crimen organizado

Xalapa Veracruz.- Hace unos meses, Marco Antonio Lezama fue retratado con un pasamontaña negro y un arma tipo Colt que sostenía con su mano derecha. En esas fechas lideraba un grupo de autodefensas que el gobierno de Veracruz ligó con la delincuencia organizada.



Lezama anunció su candidatura a la alcaldía de Acultzingo como abanderado de Fuerza por México. En su arranque de campaña pidió ignorar rumores sobre su persona.

No se dejen llevar por las redes sociales; no todo lo que se dice es verdad. No juzguen a una persona cuando no la han tratado, a veces nos dejamos llevar por los comentarios", dijo Lezama durante un recorrido en Acultzingo.