Asegura AMLO qué rompeolas de Salina Cruz va a ser cuidado por Semar y no por particulares

Salina Cruz, Oaxaca.- Durante la supervisión del rompeolas en Salina Cruz, Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que contará con 120 metros y que estará terminada a más tardar finales del próximo año, obra que cuenta con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos del presupuesto y que significan desarrollo para el país.

El presidente aseguró que su gobierno cuenta con el presupuesto para diferentes rubros porque ya no hay corrupción. Además, aseguró que no se recurre al financiamiento, porque ya no hay lujos y se está ahorrando.

Ya no se usan los Pidiregas, todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento. ¿Cómo tenemos dinero?. Del presupuesto, y no se recurre a financiamiento porque no hay corrupción, ahí esta la clave de todo. Y porque estamos ahorrando, no hay lujos en el Gobierno", señaló.

AMLO destacó que ahora se cuenta con un corredor en el Istmo que conecta con los países asiáticos y los de la costa este, por lo que se están rehabilitando a fin de impulsar el desarrollo del país.

Terminamos la gira de supervisión en las refinerías de Tabasco, Veracruz y Oaxaca. También constatamos avances del tren del Istmo y del rompeolas en Salina Cruz. pic.twitter.com/PfpvhAWapm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 9, 2021

10 parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo, progreso. Con justicia. Porque esto significa empleos y algo que quiero aclarar no se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros. Es un asunto de soberanía. Esto lo va a manejar el estado mexicano y lo va cuidar la Secretaría de Marina", aclaró el presidente.

Fuente: Político Mx