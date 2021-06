Exigen la destitución de la candidata del PES; su hermana ordenaba "levantar" a los adversarios

Puerto Morelos, Quintana Roo.- Autoridades arrestaron a Karla Odethe Vivas Medina, a quien acusan de ser la autora intelectual del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, pues ella ordenaba "levantar" a los adversarios de su hermana Yazmín Vivas Medina, abanderada por el Partido Encuentro Solidario (PES) en busca de la presidencia municipal de Puerto Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, la mujer está relacionada con el Cártel de Sinaloa y emplearía a sus contactos para desaparecer a los otros candidatos, cuyo objetivo perseguía la victoria de su Yazmín en las próximas elecciones.

En un audio filtrado se escucha a la detenida exigir un ataque a la esposa de Sánchez Cordero, Blanca Merari Tziu, quien sustituyó al occiso en la campaña dirigida por el Partido Verde, el PT y Morena.

No estoy enojada, nada más no vayas a hacer una pendejada con la pinche viuda. Eso sí me ocupa un poquito, por lo menos no esta semana. Pero así como te digo sería buena idea, como que se suicida la pendeja", se escucha en el audio.