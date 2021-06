Recibe amenazas de muerte y embisten el auto de la candidata del PES en Cuautepec

Cuautepec, Guerrero.- Un brazo herido y lesiones en el cuello fue lo que sufrió Cecilia Andraca García, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía del municipio de Cuautepec, Guerrero, luego de un accidente automovilístico, mismo que ella calificó como "premeditado".

Ella considera que los culpables son los simpatizantes de otros aspirantes a la política, pues anteriormente ya había recibido amenazas de muerte, en las que le exigían que abandonara la contienda política.

Andraca regresaba de una gira en Cruz Grande y cuando circulaba por la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre los poblados de Las Viletas y Cruz Grande, su vehículo fue embestido por una camioneta.

Recalcó que los responsables de la agresión serían los partidarios, pues los candidatos son muy "ignorantes" como para llevar a cabo dicha maniobra.

La vida me ha hecho fuerte, y cada prueba me demuestra que Dios esta conmigo a pesar de todo. Siempre me verán firme ante las adversidades y nunca me aprovecharé de sucesos difíciles para hacerme la víctima", escribió en Facebook.