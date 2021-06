Banxico advierte de los riesgos de usar monedas virtuales; entre ellas criptomonedas y bitcoins

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 28 de junio, el Banco de México (Banxico), junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió sobre los riesgos de utilizar activos virtuales.

Entre las causas están que estas no están dentro de lo legal, pues no están constituidas bajo el marco vigente, por lo que no están autorizadas para realizar algunos pagos.

Por otro lado se menciona que estos podrían ser activos muy volátiles, pues no cuentan un valor propio y sus características tecnológicas pueden ser las que rijan su fuerza dentro del mercado.

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera en las operaciones que realicen con activos virtuales", dijeron.

Ante esto, las instituciones financieras no están autorizadas para ofrecer operaciones con Bitcoin, Ether, XRP, entre otros, incluyendo depósitos o cualquier otra forma.

Por ello dichas instituciones reafirman que se mantendrán en constante coordinación para conocer la evolución de los activos virtuales, y los usos potenciales que se le pueden dar.

