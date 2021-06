Ricardo Anaya responde ingeniosamente a la burla de AMLO por el tema de las 'caguamas'

Ciudad de México.- Luego de que la mañana de este miércoles 8 de junio, el presidente se burló de Ricardo Anaya al asegurar que se le pediría permiso para tomarse 'caguama' por los triunfos de Morena en las elecciones, el excandidato panista le respondió inteligente y tajantemente.

A través de redes sociales, el expresidente del Partido Acción Nacional se tomó el tiempo de responder a la disimulada provocación del mandatario tabasqueño, y en el mismo sentido le dios su consentimiento al jefe del Ejecutivo Federal de tomarse su cerveza.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24", señaló Anaya.

Cabe recordar que el comentario de AMLO sobre la 'caguama' está relacionado con un video en el que Ricardo Anaya habla sobre los que se gastan el dinero de la familia en cerveza, esto como una analogía de lo que hizo el presidente con el dinero que se perdió por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

#ConLasCaguamasNo

Usuarios en redes sociales se van con todo contra Ricardo Anaya, por lanzarse contra el “compadre que gasta dinero en caguamas”.#RicardoAnaya pic.twitter.com/C1VHi7IKqV — Explicamos la tendencia (@explicamosTT) March 19, 2021

