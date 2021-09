¿Cómo retirar mi ahorro de Infonavit si no estoy pensionado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para retirar tu dinero de Infonavit es importante que lo primero que hagas sea agendar citas Infonavit es un paso necesario para hacerlo. Para aquellos que no lo sepan, Infonavit es un ente gubernamental que lo que hace es crear un fondo crediticio que da la opción a los trabajadores mexicanos. Si es precisamente lo que buscas y crees que es el momento y, por tanto, necesitas retirar tu ahorro de Infonavit, pero no estás pensionado tendrás que tener cita previa.

Esto es algo que puedes solicitar vía web y vía telefónica. En definitiva, existe la posibilidad de escoger entre diferentes tipos de citas para proceder ante Infonavit y retirar el dinero de una manera ágil y sencilla.

Requisitos a reunir para retirar tu ahorro de Infonavit si no estás pensionado

En el caso de que tengas más de 50 años, si llevas, al menos, un año sin trabajar, tienes una resolución de pensión por invalidez o cesantía y un certificado de vejez emitido por el IMSS o cuentas con una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit, tendrás que seguir los pasos que te acercamos.

Solicitar cita por internet

Pues bien, solicitar citas Infonavit en línea es una opción rápida. De hecho es la opción más utilizada en la actualidad por la mayoría de las personas precisamente por la agilidad que permite. Para ello sólo habrá que seguir estos pasos. El primer punto es ir hasta la página oficial Infonavit y verás que emerge una ventana en la que verás que tienes que registrarte y poner un usuario y contraseña. Acto seguido tendrás que ir hasta la sección “contáctenos” y pinchar en el botón de “Hacer cita”. Tras esto tendrás que sacar el porqué quieres sacar la cita, ya sea la devolución de saldo Subcuenta Vivienda, corrección de Registro Federal de Contribuyentes, devolución de pagos en exceso, etc. En cualquier caso tendrás que poner el NSS, la fecha de nacimiento y pinchar sobre el captcha correctamente.

Pedir cita por teléfono

Otra de las opciones que tienes a tu alcance es la de pedir cita por teléfono. Si lo prefieres también tienes la posibilidad de solicitar tu cita por esta vía rápida y cómoda. Tendrás que marcar el 55 9171 5050 si llamas desde Ciudad de México y 800 008 3900 si lo haces desde cualquier otra zona del país.

Es importante que al llamar tengas presente cuál es el horario de atención Infonavit en sus oficinas. En este sentido tendrás que llamar de lunes a viernes entre las 7.30 am y las 9.00 pm. También tienen un teléfono de atención al público disponible los fines de semana y festivos, que va desde las 09.00 am a las 3.00 pm.

Citas para devolución de dinero

Si lo que buscas es la devolución de un dinero podrás solicitarla mediante la web de Infonavit gracias a la firma electrónica o o también a través de los números 55 9171 5050 y 800 008 3900. Otra de las posibilidades será acudir a un asesor Infonavit en línea, que te vaya guiando paso a paso para realizar el trámite en cuestión.

Documentación a llevar

Una vez llegue el día en el que debes acudir a la cita en Infonavit tendrás que llevar una determinada documentación. En este sentido tendrás que llevar la identificación oficial vigente en México. Esto es la credencial que se usa para votar del INE, el pasaporte o la cédula profesional. También deberás portar el comprobante de cita confirmada y llevar contigo los documentos que también se pidieran al agendar la cita.

Y qué ocurre si no puedes ir a la cita previa

Si has solicitado cita previa y no puedes ir tienes la opción de anularla. Es importante de hecho que lo hagas y cambies al día que finalmente sí puedes asistir para que otra persona pueda tener la oportunidad de acudir en ese momento y no perder un turno. Así que no te preocupes que no pasará nada si no puedes ir pero sí es conveniente que anules tu cita y solicites una nueva.