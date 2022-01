'Mañanera' de López Obrador: Gobierno de la 4T acelerará trámites para poder vender Banamex

Ciudad de México.- Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por él, va a facilitar los trámites necesarios para que Banamex se pueda vender.

En la conferencia de prensa de este 26 de enero, desde Palacio Nacional, AMLO, el presidente de México, detalló que la venta de Banamex "le interesa al Gobierno" por lo que ayudará a que la transacción se realice con éxito.

Señaló que, si es necesario, se pedirían la intervención del Poder Judicial para que se resuelvan juicios y se realice la venta sin bloqueos, por ejemplo, el litigio que tiene Citigroup con empresas como Oceanografía. Claro, todo "de manera muy respetuosa".

Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelva asuntos legales" declaró el presidente en la 'mañanera' de este miércoles.