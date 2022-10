Para la próxima: MC descarta a Samuel García para las elecciones del 2024; este es el motivo

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El pasado fin de semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ofreció su primer informe de Gobierno en las instalaciones del Teatro de la Ciudad ubicado en la capital de la sultana del norte, evento al que acudieron tanto miembros de la bancada de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece, como figuras de la política nacional como el caso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; sin embargo, el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, dejó claro que pese a la popularidad que el actual mandatario pueda tener, no sería una opción para las elecciones presidenciales del 2024.

Mientras que Morena ya ha difundido los nombres de sus 'corcholatas', el partido naranja todavía no tiene a sus póseles candidatos; no obstante, ya es un hecho que en caso de buscar llegar a la boleta electoral, será hasta los comicios del 2030 cuando García Sepúlveda sea u aspirante, esto debido a que, Delgado Rannauro informaba que fue la petición del mismo gobernador de no considerarlo ya que su objetivo es terminar su mandato en el Estado.

"El tiene un compromiso con Nuevo León por seis años, así lo ha expresado y a mí me da mucho gusto que lo consideren y valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos", explicó el dirigente de MC.

Aún con las palabras expuestas por Delgado, dejó claro que el partido sí ve a Samuel García como presidenciable; por ello, reconoció que su interés sea el de terminar su gestión como gobernador electo, al tiempo que con ello adquiere más carrera política para ser candidato a estas elecciones que muchos políticos ya tienen en la mira. "Él tiene un compromiso de seis años con Nuevo León", enfatizó.

Al haber descartado de manera oficial al esposo de la influencer Mariana Rodríguez, otra de las figuras que tiene más peso es Luis Donaldo Colosio, actual alcalde de Monterrey y quien sí ha dejado claro que quiere seguir los pasos de su padre y ser candidato a la Presidencia de México pero en su caso, de la mano de Movimiento Ciudadano, candidatura que se estaría analizando a finales del 2023 de cara a las elecciones presidenciales.

Tras estas declaraciones, el gobernador no se ha pronunciado al respecto ya que mediante sus redes sociales y luego del primer informe de Gobierno, se ha enfocado en revelar asuntos de índole personal como es el caso del nombre que llevará su primogénita, al tiempo que muestra parte de su agenda de trabajo. No obstante, se espera que en los siguientes días de una razón más detallada que secunde las palabras de Dante Delgado.