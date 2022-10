¿Te toca? IMSS adelantará aguinaldo a pensionados solo si cumplen este requisito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya falta muy poquito para el fin de año y con ello no solo hay que pensar en la cena de Navidad, las compras o el frío que se avecina, sino que las empresas también entregarán pagos ya sea por bono, caja de ahorro y claro está, el aguinaldo, prestación que afortunadamente también tiene que ver con pensionados como los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al ser una dependencia, las prestaciones para trabajadores y pensionados deben estar más claras que el agua y, al tratarse del pago del aguinaldo mucho más. Sobre todo porque hace algunas semanas el IMSS informó que el pago se adelantará y no se dispersará en diciembre sino en noviembre, justo a tiempo para El Buen Fin donde participan cientos de marcas que ponen ofertas y precios casi irresistibles.

Si eres o conoces a algún pensionado del IMSS, avísale que su aguinaldo caerá antes; sin embargo, hay excepciones donde se remarca quiénes no recibirán aguinaldo ni en noviembre o en diciembre, es decir, estos pensionados o beneficiarios tendrán solo el pago mensual como dice la ley. Lo anterior afecta a los que reciben el recurso bajo el régimen de orfandad o viudez com base al Artículo 139 de la Ley del Seguro Social que destaca no recibirán las ayudas o asignaciones familiares.

Solo los que estén afiliados en este régimen y cuenten con la Pensión IMSS 2022 recibirán el pago conforme al año corriente; los que estén antes será como se informó anteriormente que es sin las ayudas antes mencionadas. El resto de los pensionados tendrán que recibir el equivalente a 15 días con base al dinero que reciben de la pensión y se entregará ya sea en noviembre para las compras adelantadas o a más tardar antes del 20 de diciembre, justo a tiempo para la cena de Navidad.

Es importante dejar claro que los jubilados que estén por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez del régimen de 1997, Son los que recibirán el aguinaldo sin obstáculos y con las ayudas que la institución tiene estipuladas. Si no sabes si eres de esos aficionados la recomendación es acercarse ante el IMSS y con los datos correspondientes, los servidores de la nación podrán informarte a detalle todo lo que tendrás que recibir a finales de año. Recuerda no compartir información delicada con aquellos que no se identifiquen como trabajadores del instituto, al tiempo de no firmar algún documento bajo condiciones.

Fuente: Tribuna