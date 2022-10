Para que no te pase: Tips que evitarán que tu tarjeta de crédito o débito sea clonada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si eres de los ciudadanos que suele llevar poco efectivo por diversos motivos y por ello prefieres hacer pagos con tarjeta, ya sea de crédito o débito, es probable que te sientas no solo más cómodo sino seguro de mantener tu dinero a salvo; sn embargo, los criminales han hecho de casi todo para salirse con la suya en un segundo y esto es a través de la clonación del plástico, lo que no solo provocará cargos no reconocidos sino que además toda tu información ya habrá caído en manos ajenas.

Para que una tarjeta sea clonada es necesario que la terminal en la cual ésta se introduce cuente con los denominados skimmers, los cuales copian en segundos la información de tu plástico y lo transfieren a otro, de ahí que no nos demos cuenta cuando este crimen pasa y lo que a su vez ha orillado a los bancos a emitir tarjetas con más medidas de seguridad como chips o el simple hecho de no tener números visibles para que todo esté en orden.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Sin embargo, aún con eso los amantes de lo ajeno se las ingenian para cometer el delito, por lo que con frecuencia se sugiere revisar movimientos o el estado de cuenta que es donde se muestra qué compraste, dónde y por qué cantidad. Si no la reconoces, deberás dar aviso a tu banco y ellos iniciarán con la investigación correspondiente. De comprobarse que no tienes nada que ver, el dinero te será devuelto pero habrá que esperar un largo tiempo.

Cómo evita que te clonen la tarjeta

Dado que este tipo de situaciones es algo frecuente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se ha encargado de revelar no solo cuáles son los fraudes que más se cometen, sino también tips ara evitar que pases un mal rato al ver tu cuenta en ceros si es de débito o bien, tarjetas sobregiraras o al tope si se trata de una de crédito.

No pierdas de vista tu plástico en ningún momento

Revisa que el cajeto o terminal no tenga dispositivos extraños

Si no estas usando tu tarjeta, busca en la aplicación la opción de ‘bloquear’ o ‘apagar’

Cuando recibas el voucher, verifica los datos y que también se trate de tu tarjeta

No compartas tu NIP o CVV con otros, al tiempo que mantenlo lo menos a la vista posible de los demás cuando lo teclees

Si te llega un mensaje de texto para aprobar compras, no des datos sensibles

Mantén las notificaciones activas en tu aplicación

Foto: Pixabay / ilustrativa

Recuerda que cuando tengas cargos no reconocidos, tienes un lapso de 90 días para meter la queja, de lo contrario será más difícil que tu banco te ayude a dar con una solución pues se interpretaría como que tú fuiste el responsable de esa compra que no hiciste y, al demorar se interpretaría en una manera de querer estafar a tu banco. Incluso, te recomendamos que en ese tiempo no te deshagas de tickets de compra pues ahí se muestra la hora y fecha en la que usaste tu tarjeta, esto permitirá que el banco haga una mejor investigación y te regresen ese dinero que tu no usaste para compras.

