¿Prestaste dinero? Te contamos si es ilegal que se cobren intereses por esta práctica

Ciudad de México.- Los baches financieros a todos nos han puesto en apuros en diferentes momentos de la vida, en especial durante la pandemia por Covid-19 que en 2020 fue motivo de despido de miles de personas o hasta el cierre de empresas y comercios, lo que hizo más común que recudiéramos a un amigo o familiar para pedirle cierta cantidad de dinero prestada. Aunque nuestra obligación es pagar por este favor que mucho nos ayuda, hay algunas personas que suelen cobrar intereses, por lo que la duda es si es un delito o no.

Cuando solemos pedir un prestamos personal o un crédito a las financieras o bancos del país, en el contrato se estipula cuánto es el porcentaje que hay que pagar por el concepto de intereses y la periodicidad del mismo, por lo que si pides 10 mil pesos, al final no pagas solo esa cifra sino que en ocasiones suele ser más y esto provoca que saldar la deuda sea un asunto que parezca eterno.

Sin embargo, si le pediste dinero prestado a un tercero y este es de tu confianza, muchas veces hay personas que se aprovechan de ello y te cobran un interés. No es porque se busque sacar ventaja de ello, sino que se ha traducido como una manera de asegurar que esa cantidad no se pierda dado que a quien ayudamos deje de pagar. Las leyes marcan que no es delito que tu primo, amigo, tío o hermano te cobre intereses por el dinero que te prestó pero sí lo es en este caso.

El articulo 387 del Código Penal Federal, establece que: "Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado" es cuando se considerará delito cobrar intereses.

En términos más coloquiales, si tu prestas dinero y los intereses que cobras van desde el 20 y hasta el 160% anual, entonces la persona a la que le 'haces el paro' podría denunciarte por actuar con dolo, tal como lo indica el artículo antes mencionado. Las leyes considerarán que este porcentaje es no solo difícil de pagar, sino que además nada se estaría abonando al capital y por ello, es una deuda ahora sí, eterna. Ahora que ya lo sabes, ¿pagas mucho de interés por lo que pediste prestado?

