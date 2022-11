Tómalo en cuenta: Condusef da estos consejos para hacer compras inteligentes en el Buen Fin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que se lleve a cabo uno de los fines de semana más esperados de todo el país, pues miles de marcas y establecimientos pondrán a disposición de todos los ciudadanos ofertas y promociones irrepetibles que servirán para incentivar la economía y claro, permitir que los consumidores encuentren ‘eso’ que les hacía falta y que por diversos motivos no habían podido adquirir; nos referimos a El Buen Fin 2022.

Desde hace varias semanas se informó que las ofertas estarían disponibles desde el 18 y hasta el 21 de noviembre, fecha que además coincide con el megapuente por el Aniversario de la Revolución Mexicana, dejando así tiempo libre para hacer las compras. No obstante, para que todo salga bien, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de algún fraude a la hora de comprar.

Foto: ilustrativa

Cabe destacar que además de las tiendas físicas, las plataformas web también 'le entrarán' a El Buen Fin, de ahí que la dependencia no dudara en adelantarse con la difusión de estos tips pues a nadie nos gusta que nos den 'gato por liebre'. Si ya sabes qué comprar y además cuentas con los recursos para no endeudarte de más, presta atención a lo siguiente:

Si compras en línea, el portal deberá iniciar con https:// de los contrarié, podría ser una página falsa

de los contrarié, podría ser una página falsa Para envío de artículos, verifica varias veces tu dirección, teléfono y nombre, pues las empresas podrían deslindarse de cualquier error

Antes de dar click en 'Pagar', revisa con atención las políticas de pago, envío o devolución de la tienda

No compres si estas haciendo uso de redes wifi púbicas, podrían filtrar tu información bancaria

Si recibes mensajes sms o correos sospechosos, no des datos mejor acércate a la tienda y aclara la situación

Foto: captura de pantalla

En caso de tener aplicación móvil de tu banco, te recomendamos además que una vez que hayas hecho la compra con éxito, busques si está disponible la función 'Apagar tarjeta', pues si por alguna razón se filtraron tu datos o llegaron a clonarla, las compras no podrían realizarse y con ello, no tendrías la sorpresa de cargos no reconocidos. Si detectas anomalías, repórtalas de inmediato para evitar confusiones.

Fuente: Tribuna