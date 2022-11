Mariana Rodríguez Cantú señaló al exgobernador de Nuevo León de vender menores de edad

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Luego de haberle quitado el arraigo domiciliario y con ello poder disfrutar de su libertad, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón alias 'El Bronco', aprovechó para disfrutar de la fiesta de XV años de su hija Valentina, evento por el cual compartió videos en sus redes sociales donde se le ve bailar en compañía de los asistentes. Días después de esto, Marian Rodríguez Cantú, primera dama del Estado, lo señaló por presuntamente haber puesto a la venta menores de edad del DIF Capullos mientras desempeñaba sus funciones.

La también influencer realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales y en ese espacio fue donde señaló al exgobernador quien además buscó ser presidente de México en las pasadas elecciones del 2018 mediante una candidatura independiente, la cual lo llevó a ser encarcelado por el caso denominado 'Broncofirmas', más un presunto desvío de recursos con el mismo fin.

"Si yo les contara todo lo que hacía la administración pasada con Capullos, se me infartan, como vendían niños, equis esa es otra historia que luego les platicaré", relató la esposa del mandatario estatal.

Cabe destacar que Rodriguez Cantú no ahondó más en el tema sino que solo hizo referencia a que en la pasada administración los menores de edad se ponían a la venta. Tras haber lanzado dicho reclamo, dio detalles de los niños que el Estado tiene a cargo en tres instituciones, entre ellas el DIF Capullos que ella supervisa y desde donde sacó a un infante a quien 'adoptó' por un fin de semana, lo que a su vez causó polémica.

Al no haber dado detalles sobre las acusaciones que había lanzado contra 'El Bronco', internautas le reclamaron el hecho de no levantar una denuncia formal o bien, investigar más a fondo, ya que se trata de un evento de suma gravedad y donde la integridad de los niños se ve comprometida. Luego de este enlace en vivo con la intención de responder preguntas y respuestas de sus millones de seguidores, la esposa de Samuel García o incluso el mismo gobernador, no hay emitido una postura.

"Obviamente esas cosas muy difícilmente se pueden probar, siempre pasa que llegas a un lugar nuevo y te enteras de oídas todo lo que pasaba en ese lugar" o "Que lo diga doña pelos no es problema, pero que lo diga la encargada del dif en modo chisme eso si es problema", fueron comentarios que recibió.

