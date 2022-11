Vicente Fox cae en las 'fake news' y confunde a actor de contenido para adultos con sobrino de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasad domingo 27 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino donde ofreció un mensaje en el marco del cuarto aniversario de su triunfo electoral, evento por lo que tanto miembros de su gabinete como militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo acompañaron al igual que miles de ciudadanos que celebraron la denominada Cuarta Transformación.

Sin embargo, paralelo a este evento, miembros de la oposición se quejaron de la marcha del titular del Poder Ejecutivo al remarcar en redes que se trataba de una 'marcha de acarreados', como fue el caso del expresidente Vicente Fox Quesada que, en su afán de arremeter contra el actual Gobierno Federal, fue víctima de las fake news y creyó que un actor de contenido para adultos en realidad era sobrino del mandatario federal al que supuestamente, le habían dado un cargo dentro del Gobierno.

El expresidente quien a la vez forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), compartió en sus redes sociales una fotografía donde aparece el actor de contenido explicito acompañado del mensaje: "Él es Ángel Andrés Ramírez Obrador, hijo de Felipa y sobrino de AMLO, y que fue designado subdirector de Comunicaciones y Transportes con estudios truncos en preparatoria".

Captura de pantalla

Fox Quesada al ver esta foto con el mensaje donde aparentemente el sobrino de AMLO ya formaba parte de la nómina del Gobierno Federal, de inmediato arremetió en contra del presunto nepotismo que había en la administración del tabasqueño y hasta resaltó: "Esta familia no para de destrozar nuestro país. Una tontería más"; no obstante, internautas se burlaron de él pues no es la primera vez que se hacen estos memes usando la imagen del actor en cuestión donde supuestamente lo ascienden a cargos públicos o hasta lo llevan a ser reclutado por la NASA.

"Deja guardo está joya para la posteridad", "Fox ¿No puedes pasar 2 tweets seguidos sin humillarte solo?" o "Ya siéntese señor", fueron algunos de los comentarios que recibió el exmandatario.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Cabe destacar que el tuit que Vicente Fox compartió y que después notó solo se trataba de na fake news, fue eliminado de manera instantánea pero eso no le sirvió de nada, pues internautas ya le habían tomado captura de pantalla y lo siguieron usando para burlarse de él, tanto con mensajes como con apoyo de memes. No obstante, esto no provocó alguna postura de su parte y siguió atacando a los asistentes a la marcha, los cuales Claudia Sheinbaum Pardo argumentó fueron de 1.2 millones de personas mientras que el panista insistió, al Zócalo solo le caben 100 mil personas.

Fuente: Tribuna