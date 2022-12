'El Bronco' en prisión, 'Guacamaya Leaks', Marcha por el INE y otros eventos que marcaron la política en 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nación mexicana recién se va recuperando de la pandemia de Covid-19, la cual dañó gravemente la economía, la vida e incluso la salud mental de la población. Además de este fenómeno, y otras problemáticas internacionales, como lo fue la guerra de Ucrania contra Rusia, los mexicanos tuvieron que lidiar este 2022 con escándalos políticos que no solo marcaron más polarización del país, sino que alejó aún más el trabajo y la búsqueda del bien para los mexicanos por parte de las autoridades.

'El Bronco', exgobernador de Nuevo León, es encarcelado

Uno de los casos más polémicos del 2022 fue la detención del exgobernador de Nuevo León (NL), Jaime Rodríguez Calderón, a quien se le conoce como 'El Bronco'. Bajo la Administración de Samuel García, actual mandatario estatal, el exgobernador fue arrestado y llevado al penal 2 de Apodaca por presunta desviación de recursos. En redes sociales se filtraron imágenes del político en su celda, las cuales fueron duramente criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien pidió respetar los derechos humanos del exgobernador.

Meses después, el octubre del 2022, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue liberado y absuelto de delitos electorales. No obstante, la polémica no termina aquí, pues 'El Bronco' señaló que se prepara para contrademandar al gobierno de Samuel García, ya que asegura que las 22 carpetas que hay en su contra son inventadas, y que hubo abuso de autoridad durante su detención y reclusión.

'Guacamaya leaks': El día que la Sedena fue hackeada

Otro de los escándalos que marcaron a la política mexicana fue el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por parte de un grupo de hackers llamado Guacamaya. Los primeros documentos que se mostraron en este hackeo, los cuales fueron presentados por el medio Latinus, revelaron que el presidente AMLO tenía diversos padecimientos y que incluso tuvo que someterse a un cateterismo a finales del mes de enero.

Al respecto, el mandatario López Obrador declaró que sí tenía dichos padecimientos, pero que toda la información él mismo la había compartido en sus conferencia presidenciales. Además de la información de la salud de AMLO, el escándalo 'guacamaya leaks' compartió detalles sobre el operativo para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, y otros asuntos internos de la Sedena, no obstante, a meses de este evento, no hubieron cambios en las instituciones.

El Rey del Cash: El libro de prometió mostrar la verdad sobre AMLO

En octubre de este 2022 la periodista Elena Chávez publicó su libro El Rey del Cash, una investigación que afirma revelar la historia secreta política, personal y financiera del presidente AMLO y su círculo más cercano, y cómo esto lo llevó al poder. Desde luego, cuando el material salió a la venta el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre el contenido, sin embargo, López Obrador lo minimizó y aseguró que la gente "puede sacar lo que quiera".

Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, declaró el presidente en Palacio Nacional en su conferencia del 03 de octubre.

Marcha por 'defensa' del INE y movilización de AMLO como respuesta a la primera

En noviembre del 2022, cuando se perfilaba la Reforma Electoral, opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), se movilizaron en calles de México para marchar contra esta. Si bien el contenido prometía reducir el dinero otorgado a partidos políticos, habían huecos que se consideraron dañinos para el sistema electoral en la República Mexicana. La Reforma no avanzó y tuvo que ser modificada, lo que se consideró un logró para los manifestantes.

No obstante, como respuesta a la movilización, el presidente AMLO organizó su propia marcha, la que llamó 'Del Pueblo'. Estuvieron presentes no solo capitalinos, sino simpatizantes del Gobierno de la 4T de todo el país; incluso asistieron gobernadores, como lo fue Alfonso Durazo Montaño, de Sonora y el finado poblano, Miguel Barbosa. Al final, todos estos eventos políticos y mediáticos no sirvieron para más que para polarizar la nación; en tanto, la inseguridad y la violencia sigue.

